17 южноуральцев ответят в суде за кражу 17 миллионов рублей у автостраховщиков

В Челябинской области направили в суд уголовное дело о мошенничестве в сфере автострахования.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 17 участников ОПГ, обвиняемых в мошенничестве в сфере страхования.

По версии следствия, лидер группировки сколотил ОПГ для обмана страховых компаний. Для инсценировки дорожно-транспортных происшествия он привлекал своих знакомых.

С августа 2015 по октябрь 2018 года участники организованной преступной группы инсценировали ДТП, после чего подавали фальсифицированные документы в различные страховые компании, получив выплаты на сумму более 17 миллионов рублей.

В ходе расследования на имущество обвиняемых стоимостью свыше 7,2 миллиона рублей наложен арест.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Челябинска.

Уголовные дела в отношении ее 22 соучастников ранее направлены в суд для рассмотрения по существу, в отношении них вынесены обвинительные приговоры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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