На Урале вынесли приговор экс-сотруднику колонии за нестандартные «методы воспитания»

В Каслях осужден бывший сотрудник исправительного учреждения за получение взяток и превышение должностных полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Каслинский городской суд признал бывшего начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными колонии виновным в мелком взяточничестве, превышении должностных полномочий, получении взятки, а также пособничестве в покушении на незаконное приобретение наркотических средств.

В суде установлено, что сотрудник ФСИН развернул в исправительном учреждении весьма активную «воспитательную» деятельность. С июня по сентябрь 2021 года южноуралец не раз проносил на территорию колонии не только банальные мобильные телефоны, но и татуировочные машинки для передачи осужденным. Возможно, он считал, что это будет способствовать исправлению его подопечных. Впрочем, отдельную плату за свои услуги он брать не забывал.

Погорел «воспитатель-новатор» в октябре 2021 года, когда его задержали при попытке доставить за решетку два сотовых телефона, наркотическое средство и лекарственные препараты.

К тому времени за дополнительное сопровождение своих «воспитанников» сотрудник колонии получил более 30 тысяч рублей.

Суд приговорил южноуральца к 5 годам исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ на срок 2 года 6 месяцев, а также оштрафовал на 90 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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