Троичане просят губернатора убрать снег в городе

Жители Троицка жалуются на своих чиновников, заявляя, что в городе всю зиму не убирают снег. В подтверждение своих слов они выложили фотографии в группе «Текслер, помоги!» в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам горожан, снег с улиц – даже в центре – не вывозили всю зиму, сгребая все на обочины и тротуары. А в мэрии утверждают, что «финансирование на вывоз снега закончилось в связи с обильными осадками».

Троичане просят губернатора как-то повлиять на администрацию города – наступает весна, и скоро тротуары превратятся в непролазные болота: «Весь город утонет, – констатируют горожане. – Нужно решение губернатора».

Впрочем, не все уверены, что глава региона поможет: «Создается впечатление, что губернатор сам боится лишний раз Виноградова (глава администрации Троицка – прим. РИА «Новый День») обидеть», – отмечают они.

Троицк, Павел Зварзин

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