В Челябинской области сократили замминистра

Заместителя министра социального развития Челябинской области уволили из-за сокращения штатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство Челябинской области расторгло контракт с заместителем министра социальных отношений региона Галиной Казаковой. Соответствующее постановление подписал вчера, 27 февраля, и.о. председателя кабинета министров области Виктор Мамин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Казакову Галину Михайловну от замещаемой должности заместителя министра социальных отношений. Расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной и гражданской службы 1 марта 2023 года в связи с сокращением должности, – говорится в постановлении. – Выплатить компенсацию, предусмотренную статьей 37 федерального закона».

Галина Казакова долгое время работала и преподавала в Челябинском государственном институте культуры. После этого занимала пост заместителя министра образования и науки Челябинской области, была советником ректора Южно-Уральского государственного аграрного университета. В 2017 году претендовала на кресло ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (бывший ЧГПУ), но тогда никто из кандидатов не получил одобрения Минобрнауки России.

Замминистра социальных отношений была назначена 9 июля 2021 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»