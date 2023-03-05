Уральский «Орлан» задымился «на лету»

В рельсовом автобусе «Орлан», следовавшем из Екатеринбурга в Челябинск произошло задымление.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло сегодня около 18:40 по местном времени на подъезде к Полевскому. Хвостовой вагон внезапно начал наполняться дымом.

«Дым бел белый, шел из перехода между вагонами, пахло чем-то жженым, – рассказал агентству очевидец. – Народу было немного – занято было около половины мест. Мы все встали и пошли в другой вагон. Идти пришлось через дым, но эвакуация прошла быстро».

Состав замедлил скорость, а в дымящийся вагон быстро проследовали сотрудники железной дороги. Что произошло, пассажирам не пояснили, но останавливать поезд не стали.

В Полевской, а затем и в Верхний Уфалей он пришел с опозданием на 15 минут. Поскольку «Орлан» выбился из графика, а до Кыштыма идет всего один путь, поезду пришлось еще более получаса ждать встречный состав. Поэтому в Кыштым «Орлан» прибыл уже с 50-минутным опозданием.

На пути к Челябинску поезд нагнал несколько минут, но все равно прибыл в конечную точку на 50 минут позже расчетного времени.

Напомним, 10 июня минувшего года на совещании по развитию внутреннего туризма на территории УрФО губернатор Алексей Текслер заявил о новом прорывном проекте: «Мы планируем запустить маршрут по типу «Ласточки» от Челябинска до Екатеринбурга в этом году. Маршрут скоростного поезда пойдет через Аргаяш, Верхний Уфалей и Кыштым».

После волны критики в адрес губернатора, похоже, не знавшего, что п указанной ветке скоростные «Ласточки» физически ходить не могут, в правительстве региона уточнили, что имелась ввиду не стремительная электричка, а дизельный поезд «Орлан».

Новый старый маршрут открыли в ноябре с помпой, но уже через 6 дней пришлось сделать суточный перерыв, так как поезду понадобилось техническое обслуживание.

Сегодняшний состав, по словам пассажиров, тоже был «уставшим», поэтому технической неисправности по большому счету никто не удивился.

Челябинск, Павел Зварзин

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