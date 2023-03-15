Прокуратура выявила многочисленные нарушения в компании, обеспечивающей едой челябинских школьников

Прокуратура и Роспотребнадзор проверили школьные столовые и обнаружили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Как уже сообщал «Новый День», руководство одной из школ обратилось в полицию с жалобой на действия фирмы, занимающейся организацией питания в челябинских школах. По их словам, компания вынуждает заключить с ней договор и, в противном случае, грозит серьезными неприятностями «на уровне городской администрации». Эта компания была образована на базе организации, некогда учрежденной городским комитетом по управлению имуществом, а возглавляет ее бывший руководитель КУИЗО.

Поскольку школа отказалась подчиниться давлению, неприятности, действительно, случились: учебному заведению запретили пользоваться столовой.

В мэрии тогда заявили, школа имеет право выбора поставщика питания для детей: она может либо провести аукцион, либо, в отдельных случаях, заключить контракт с единственным поставщиком.

Чиновники утверждали, что отказ в пользовании столовой связан не с тем, что руководство школы выбрало поставщика самостоятельно, а с тем, что с этой компанией нет договора. И отказ бы временный: комитет по делам образования просто запросил дополнительные документы у школы для экспертной оценки.

Однако история на этом не закончилась: один из челябинских депутатов обратился в УФАС с просьбой провести проверку соблюдения законодательства при проведении закупок, связанных с организацией горячего питания и поставками продуктов в учреждениях образования. Ведомство разослало запросы в школы.

Кроме того, было написано заявление в прокуратуру.

Надзорное ведомство провело проверку в школах и АО «Уральский комбинат питания», поставляющих еду в учебные заведения, выявило «многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания детей».

В итоге прокуратура внесла представления директору комбината Игорю Воловому и директорам школ, не обеспечивших должный контроль.

«В отношении виновных должностных лиц вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст.6.3 («Нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения») и ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований»).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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