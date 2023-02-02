При чем тут мэрия? УФАС затребовало всю документацию по организации питания в школах Челябинска

Управление ФАС России по Челябинской области затребовало информацию о закупках на оказание услуг по организации горячего питания и поставках продуктов в учреждениях образования – соответствующие запросы разосланы во все школы Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вмешательство УФАС стало продолжением скандала, разгоревшегося в конце минувшего года.

Напомним, руководство одной из школ обратилось в полицию с жалобой на действия фирмы, занимающейся организацией питания в челябинских школах. По их словам, компания вынуждает заключить с ней договор и, в противном случае, грозит серьезными неприятностями «на уровне городской администрации». Эта компания была образована на базе организации, некогда учрежденной городским комитетом по управлению имуществом, а возглавляет ее бывший руководитель КУИЗО.

Поскольку школа отказалась подчиниться давлению, неприятности, действительно, случились: учебному заведению запретили пользоваться столовой.

В мэрии тогда заявили, школа имеет право выбора поставщика питания для детей: она может либо провести аукцион, либо, в отдельных случаях, заключить контракт с единственным поставщиком.

Чиновники утверждали, что отказ в пользовании столовой связан не с тем, что руководство школы выбрало поставщика самостоятельно, а с тем, что с этой компанией нет договора. И отказ бы временный: комитет по делам образования просто запросил дополнительные документы у школы для экспертной оценки.

Однако история на этом не закончилась: один из челябинских депутатов обратился в УФАС с просьбой провести проверку соблюдения законодательства при проведении закупок, связанных с организацией горячего питания и поставками продуктов в учреждениях образования. Ведомство разослало запросы в школы.

До 20 февраля руководители учебных заведений должны предоставить сведения обо всех закупках по питанию начиная с января 2020 года. Речь идет как о конкурентных конкурсах, аукционах, так и о закупках у единственного поставщика.

Пакет документов должен включать заявки, извещения, протоколы, копии контрактов, документы об их исполнении, обоснование начальной минимальной цены, а также всю переписку по таким закупкам, которая велась с поставщиками и сотрудниками администрации Челябинска как на бумажных носителях, так и посредством электронной почты и мессенджеров.

В случае отсутствия информации и документов необходимо сообщить причину.

Кроме того, руководители школ должны в письменном виде ответить на вопрос, «сообщалось ли комитетом по делам образования Челябинска, его сотрудниками, иными подразделениями администрации Челябинска о необходимости заключения контрактов на оказание услуг по организации горячего питания учащихся, поставку продуктов питания с АО «Уральский комбинат питания», в том числе по ценам, не соответствующим рыночным». Если подобные факты имели место, придется указать имена и должности всех чиновников, выдвигавших такие требования.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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