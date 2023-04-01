В одной из больница Челябинска двухлетнему пациенту подали на ужин червей

В инфекционном отделении детской ГКБ №8 Челябинска мама двухлетнего пациента обнаружила червей в поданной на ужин рыбе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 30 марта. Женщина выложила фотографии «фаршированной» рыбы в соцсетях. В министерстве здравоохранения Челябинской области факт признали:

«На ужин были выданы гречневая каша, тефтели рыбные, рыба отварная, рыбное пюре (согласно назначенным вариантам лечебного питания), – сообщили в ведомстве. – При проведении бракеража (проверка соответствия внешнего вида и вкусовых качеств блюда путем снятия пробы – прим. РИА «Новый День») замечаний по качеству ужина, в том числе рыбе отварной, от диетсестры при снятии проб, от буфетчиц отделений при раздаче питания и от находящихся на лечении пациентов не поступало, за исключением законного представителя пациента М., госпитализированного в 1-е инфекционное отделение.

При обнаружении внутри кусочка рыбы подозрительного фрагмента она сообщила о находке буфетчице отделения, был составлен акт выявления дефектов готовой продукции, информация передана заведующему производством ООО «Детское общественное питание – ДОП», также медорганизация уведомила Роспотребнадзор о данном инциденте.

Незамедлительно была согласована замена в ближайшие дни рыбных блюд на блюда из мяса, остатки данной партии рыбы возвращены поставщику».

Отметим, что поставщик – ООО «Детское общественное питание – ДОП» входит в группу компаний АО «Уральский комбинат питания», к которому тоже предъявляются претензии.

Челябинск, Павел Зварзин

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