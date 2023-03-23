Вице-губернатор Челябинской области подал документы на участие в выборах мэра

Основной кандидат на пост главы Миасса официально начал участие в конкурсе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Егор Ковальчук, ныне – заместитель губернатора Челябинской области, курирующий вопросы промышленного развития региона, направил свой пакет документов в комиссию по отбору кандидатов для участия в выборах мэра Миасса.

Напомним, кресло главы города освободилось после того, как 2 марта собрание депутатов Миасса приняло отставку прежнего мэра Григория Тонких.

6 марта со второй попытки парламентарии выбрали и.о. главы. Им стал занимавший до этого пост спикера Дмитрий Проскурин. Правда, сейчас это решение пытаются оспорить: по мнению оппонентов, и.о. главы Проскурин стал незаконно, так как не отказался от мандата депутата, а лишь приостановил его действие.

За день до окончания приема документов Ковальчук стал вторым кандидатом на кресло мэра. Ранее о своем участии заявил экс-участник мэрских выборов в Челябинске и Златоусте челябинский предприниматель Виктор Легенчук.

За плечами 49-летнего Егора Ковальчука 17 лет муниципальной и государственной службы. Хотя начинал карьеру он в банковском секторе, в 2005 году будущий чиновник назначается генеральным директором МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Челябинска.

В 2010 году переходит на работу в мэрию Челябинска, где до 2012 года работает сначала вице-мэром по жилищно-коммунальному хозяйству, затем – замглавы города по городскому хозяйству. В 2012 году становится министром промышленности и природных ресурсов Челябинской области. В 2014-м возглавляет министерство радиационной и экологической безопасности региона, но в октябре того же года уходит в отставку. А в 2015 году покидает Южный Урал, переезжая на работу в правительство Ханты-Мансийского автономного округа. В 2019 году, проработав несколько месяцев в Минстрое России, возвращается в Челябинск – на должность заместителя губернатора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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