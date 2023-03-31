На главной улице Челябинска намерены отремонтировать еще один участок

В Челябинске планируют отремонтировать еще один участок проспекта Ленина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ремонт коснется проспекта от улицы Героев Танкограда до Цвиллинга.

Комитет дорожного хозяйства в ближайшее время объявит торги на выбор подрядчика. В ходе работ предстоит уложить новое асфальтобетонное покрытие, заменить бортовые камни на проезжей части и нанести горизонтальную разметку.

«В рамках контракта на пересечениях проспекта Ленина с улицей 3-го Интернационала (в районе дома №34 по пр. Ленина) и улицей Российской (в районе дома №33 по пр. Ленина) вместо ступеней будет организован плавный спуск для пешеходов», – рассказали представители городских властей.

Срок завершения работ – август 2023 года.

Безусловно, ремонтные работы добавят сложностей челябинским автомобилистам. Впрочем, на главной магистрали города и так регулярно образуются пробки в «часы пик».

Напомним, ранее городские власти объявляли о планах капитально отремонтировать еще один участок проспекта Ленина – от улицы Героев Танкограда до Линейной в Тракторозаводском районе. Кроме того, что в этом же году дорожники намерены заняться ремонтом магистрали по улице Рождественского на участке от проспекта Ленина до Копейского шоссе. Так что вряд ли район Комсомольской площади и детского парка имени Валентины Терешковой летом-осенью текущего года будет любимым местом челябинских автомобилистов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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