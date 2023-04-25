СКР занялся качеством челябинской водопроводной воды

Следственный комитет России начал проверку жалоб челябинцев на воду.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, следователи отреагировали на опубликованную в понедельник, 24 апреля, в одной из социальных сетей информацию о том, что в Челябинске жителям предоставляют не качественную воду.

«По данному факту проводится доследственная проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья), – рассказали в силовом ведомстве. – В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, ход проверки взят контроль руководством следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за поступающую воду в дома граждан».

Напомним, ранее челябинцы начали массово жаловаться на ржавую воду, льющуюся из водопроводных кранов в их квартирах. Сегодня, 25 апреля, в мэрии предупредили о возможном изменении качества питьевой воды по органолептическим показателям (цвет, мутность) в связи с технологическими переключениями между водоводами для строительства станции ультрафиолетового обеззараживания воды на очистных сооружениях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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