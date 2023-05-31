Тайны мэрского двора: у прокуратуры требуют выяснить причины «молчаливости» челябинских чиновников

Еще один челябинский депутат потребовала дать оценку отказа мэрии предоставить протокол публичных слушаний.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сей раз выяснить причины упорного нежелания мэрии Челябинска предоставлять документ потребовала депутат Центрального райсовета областного центра Ирина Гладышева. Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в конце апреля в Челябинске прошли публичные слушания по проекту планировки территории на пересечении улиц Лесопарковой и Худякова в Центральном районе города. Согласование потребовалось для возведения на территории бывшего профилактория «Солнечный» нескольких жилых зданий высотностью от 12 до 24 этажей.

Планы очередной высотной застройки у границ Челябинского городского бора вызвали резкую критику участников обсуждений. Несмотря на это, в середине мая мэр Наталья Котова подписала распоряжение, утвердившее новую документацию.

При этом протокол публичных слушаний нигде так и не был опубликован. Когда же депутаты Центрального райсовета Елена Вахтина и Ирина Гладышева попросили предоставить им документ, чиновники делать это наотрез отказались. «На мой запрос о выдаче протокола публичных слушаний, я получила отказ от управления архитектуры города. По мнению чиновников, я не являюсь заинтересованным лицом, так как мой адрес регистрации находится за границами разработки ДПТ (документации по планированию территории. – НД), – недоумевает г-жа Гладышева. – При этом я не только фактически проживаю в Центральном районе, но и являюсь депутатом данного района и представляю интересы неограниченного круга лиц моего округа. Поэтому я как никто другой заинтересована в данном вопросе, а вот в чем заинтересованы чиновники мэрии, надеюсь, разберутся правоохранительные органы».

Парламентарий уже обратилась в прокуратуру и следственное управление СКР по Челябинской области с заявлением о нарушении прав граждан при проведении публичных слушаний, отказе в выдаче протокола публичных слушаний, и ограничении круга заинтересованных лиц при проведении публичных слушаний. «Попросила Генеральную прокуратуру РФ взять на контроль мое обращение», – добавляет депутат.

Напомним, ранее дать оценку весьма оригинальной позиции челябинских чиновников попросила компетентные органы коллега Ирины Гладышевой – Елена Вахтина. «Из плана красных линий мы видим, что на данной территории нет ни одного жилого здания, да собственно из нежилых – школа, стадион «Инга» и еще одно бюджетное учреждение, – уточнила тогда парламентарий. – Причем в ответе управления архитектуры города сообщается ошеломительная цифра участников (следуя логике чиновников: людей, проживающих в границах территории) – 164 человека! Могу предположить, что как минимум 160 из этих участников – это ежики, забредшие на данную территорию из Городского бора».

Следует напомнить, что не далее, как вчера, 30 мая, Челябинская городская дума утвердила новый формат обсуждения градостроительных решений. Согласно нововведению, теперь документацию по планировке территории можно будет рассматривать в ходе «виртуальных» общественных обсуждений с использованием портала госуслуг, а не на традиционных очных публичных слушаниях. Если к этому добавить нежелание чиновников предъявлять горожанам (даже обладающим депутатским статусом) протоколы градостроительных дискуссий, в скором времени челябинцы смогут только догадываться – а было ли в реальности хоть какое-то обсуждение.

Ведь на всякую попытку добиться его документального подтверждения не в меру любопытные горожане могут услышать из мэрии безапелляционное: «Вас здесь не стояло».

Челябинск, Виктор Елисеев

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