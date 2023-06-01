Богатыри и антилопа: в Челябинске обновили галерею песочных скульптур (ФОТО)

В Челябинске открывается фестиваль песочной скульптуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый фестиваль прошел в 2021 году в Саду камней. Тогда мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Рязани и Пензы создали 11 композиций.

В прошлом году в качестве площадки выбрали парк имен Пушкина – композиции разместили в стороне от основных потоков и рядом с высокими заборами, чтобы их было легче охранять от вандалов. На зиму скульптуры закрыли деревянными ящиками.

В итоге суровый сезон пережили почти все – реставрации не подлежали только два экспоната. Их остатки убрали, а взамен построили четыре новые.

Так что, по сути, это не фестиваль, а обновленная экспозиция. К старым композициям добавились «Золотая антилопа», «Золотая рыбка», «Репка» и песочная вариация на тему картины Васнецова «Три богатыря».

Обновление выставки обошлось городскому бюджету в 5 млн рублей.

Предполагается, что все композиции простоят до осени, а потом снова будут законсервированы на зиму.

Челябинск, Ульяна Белкина

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