В Челябинской области начали «охоту» за «Мистером Сидром»

В Челябинской области проведут массовые проверки торговых сетей на наличие напитка «Мистер Сидр».

Как уже сообщал «Новый День», в Ульяновской области 51 человек отравился сидром, среди них двое несовершеннолетних и одна беременная женщина. 16 пострадавших скончались. В Нижегородской области погибли 2 человека, еще 2 умерли в Самарской области. В критическом состоянии находятся двое жителей Удмуртии.

По предварительной информации, причиной массового отравления стало содержание в сидре этиленгликоля. Это вещество используется для производства тормозной жидкости и антифриза. В чистом виде этиленгликоль не имеет цвета и запаха, но даже в малых дозах он вызывает ухудшение самочувствия, вплоть до летального исхода.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять всю продукцию «Мистер Сидр» по стране.

Аналогичное поручение губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал министерству сельского хозяйства региона: «Поставлена задача совместно с надзорными органами выявить точки реализации сидра «Мистер Сидр» в Челябинской области, снять его с продажи. Также соответствующая информация направлена в торговые сети региона».

Челябинск, Софья Артемьева

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