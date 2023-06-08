Экс-начальнику райотдела судебных приставов Магнитогорска огласили второй приговор

В Магнитогорске вынесен второй приговор бывшему начальнику отдела судебных приставов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ленинский районный суд Магнитогорска признал 58-летнего южноуральца виновным в получении взятки.

В суде установлено, что с июня по июль 2019 года, занимая должность начальника отдела – старшего судебного пристава Орджоникидзевского района Магнитогорска, мужчина получил от коммерсанта через посредника 200 тысяч рублей за содействие по взысканию средств с АО «ПО Монтажник» в рамках возбужденного исполнительного производства.

Всего с помочью пристава взыскатель смог получить со связанной с семьей экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского компании около 83 миллионов рублей.

Отметим, что ранее экс-начальник отдела судебных приставов уже был признан виновным в получении взятки в бытность руководителем Правобережного районного отдела ФССП. С учетом этого приговора, магнитогорца приговорили к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в 950 тысяч рублей, с лишением права занимать должности на государственной гражданской службе и в органах местного самоуправления сроком на 6 лет 6 месяцев.

Также с осужденного в доход Российской Федерации взыскана сумма взятки (200 тысяч рублей).

Кроме того, он лишен специального звания «полковник внутренней службы».

Челябинск, Виктор Елисеев

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