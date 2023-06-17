Челябинские чиновники переложили вопрос расселения опасных домов на губернатора

В Челябинске принято решение в первоочередном порядке расселить 6 аварийных домов, включенных в более «поздние списки». В число везунчиков попали многострадальный дом № 8 по улице Савина и печально известное общежитие, расположенное по адресу улица Мира – 102.

Как уже сообщал «Новый День», в 2021 году от общежития отказалась управляющая компания. Новую УК городские власти так и не смогли найти. В итоге десятки жильцов остались один на один с коммунальными проблемами: разрушающимся фасадом, текущими трубами, затопленными подвалами, неисправной проводкой, нашествием грызунов и насекомых, холодными батареями, плесенью, сыростью и промерзающими стенами в санузлах. В мэрии заявили: надо подождать – здание должны расселить в 2036 году.

После того, как о проблемах стало известно общественникам и прессе, срок расселения перенесли на 2030 год, жильцам предложили переехать в квартиры маневренного фонда, а в здании начали работы, в ходе которых полностью разобрали одну из стен с первого по пятый этаж, причем к тому моменту переехать успели не все. После этого в дело вмешался Следственный комитет РФ.

Стену собрали, торжественно сдали, а в феврале текущего года сотрудники Челябинской лаборатории судебной экспертизы провели экспертизу и заявили, что после ремонта здание «ограниченно-работоспособное» и не создает угрозы жизни и здоровью граждан.

Жители с вердиктом не согласились. Проведенная в мае 2023 года экспертиза показала, что дом №102 по улице Мира непригоден для проживания, проведение капремонта нецелесообразно, а состояние помещений представляет опасность для жизни и здоровья людей. Кстати, южная стена дома также разрушается и может обрушиться в любой момент.

Теперь, в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту халатности чиновников, назначена третья экспертиза. А комиссия по ЧС решила срочно расселить общежитие и еще пять проблемных домов. Правда, денег на это в бюджете не оказалось. И мэр Наталья Котова попросила средства у губернатора.

Сейчас ее обращение находится на рассмотрении у Алексея Текслера. Общежитие обещают расселить довольно быстро – если губернатор даст денег.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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