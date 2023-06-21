В Челябинске ограничат движение автотранспорта по улице Российской

В центре Челябинска ограничили движение автомобилей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением капитального ремонта трамвайных путей с 22 по 30 июня вводится ограничение движения вдоль трамвайных путей по улице Российской на участке от Труда до Карла Маркса.

Напомним, ранее стало известно об изменении схемы движения трамваев на время проведения ремонта.

Водителей и пассажиров просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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