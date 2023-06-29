«Победа» возобновляет рейсы из Челябинска во московский Внуково

Авиакомпания «Победа» возобновляет рейсы из Челябинска в московский аэропорт Внуково.

Как уже сообщал «Новый День», в зимнем сезоне 2022 – 23 годов «Победа» сменила аэропорт вылета с Внуково на Шереметьево.

Теперь, с 1 июля, прежняя программа полетов частично возобновлена.

«В понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу борт авиакомпании «Победа» будет вылетать из Челябинска в 05:40 и прибывать во Внуково 06:20, – сообщили в пресс-службе аэропорта Курчатов. – В среду и воскресенье вылет назначен на 19:20, прибытие во Внуково в 20:05.

Вылеты из Внуково ежедневно в 23:50, прибытие в Челябинск в 04:20 (следующие сутки)».

Напомним, у перевозчика есть еще два ежедневных рейса в Шереметьево.

Челябинск, Павел Зварзин

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