Вместе с жарой на Южный Урал вернутся неблагоприятные метеоусловия

В четырех городах Челябинской области сохраняется режим НМУ.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, ожидаются 30 июня.

В связи с этим в Челябинске, Коркино, Златоусте и Карабаше с 01 часа до 19 часов пятницы, 30 июня, объявлен режим НМУ первой степени опасности.

Аналогичное предупреждение направлено отдельным предприятиям Челябинской области.

Напомним, ранее стало известно о возвращении в регион жаркой погоды: завтра, 30 июня, столбик термометра днем будет достигать 29 градусов выше нуля, а в субботу, 1 июля, воздух раскалится до +31 градуса по Цельсию.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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