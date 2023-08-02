В Челябинске возбуждают уголовное дело по фактам незаконного освоения городского бора

В Челябинске возбуждают уголовное дело по фактам незаконного освоения территории городского бора.

Как уже сообщал «Новый День», городские власти разработали новые правила, призванные увеличить инвестиционный потенциал челябинских земель за счет большей разрешенной плотности застройки, а также предусматривающие новое зонирование города.

Общественность опасается, что изменения позволят отдать под застройку спорные земли у границ городского бора, включая те, что еще недавно входили в границы ООПТ.

В связи с этим жители Челябинска потребовали проверить действия чиновников городской администрации на предмет возможного преступления. По мнению общественников, подготовленные мэрией изменения в Правила застройки и землепользования (ПЗиЗ) дадут карт-бланш на вырубку и застройку реликтового соснового бора. Под уничтожение попадут и знаковые социальные объекты города.

1 августа противники нововведений были приглашены на личный прием руководителя СУ СК РФ по Челябинской области Петра Решетникова.

Выслушав все доводы, генерал поручил своим подчиненным возбудить уголовное дело, объединив в нем все озвученные истории прошлых лет, связанные с незаконным освоением территории бора и отложенные в свое время «под сукно».

Работа предстоит масштабная, потребуется время на проведение экспертиз, также следователи рассчитывают на помощь самих депутатов, экспертов и общественников.

Напомним, начиная с 2011 года депутаты Законодательного собрания Челябинской области вывели из состава бора и его охранной зоны значительную часть территорий.

Публичные слушания по новым правила планировалось провести 27 июля, но потом мероприятие перенесли на 10 августа.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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