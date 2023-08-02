Многострадальный дом Агрова в Челябинске вернули государству

В Челябинске вернули в государственную собственность памятник архитектуры, проданный 4 года назад. Речь идет о многострадальном доме Агрова.

Как уже сообщал «Новый День», дом был построен в последней трети XIX века: в 1883 году он уже числился за женой городского чиновника – титулярного советника Алексея Агрова – и описывался как «дом в семь комнат с кухней внизу». В 1901 году его выкупил купец Бреслин, который в 1902 году продал его за 5 тысяч рублей гражданину Шмелькину, а тот в 1903 году уступил за ту же сумму купцу Кузнецову.

Как дом купца Кузнецова здание в 2017 году получило статус объекта культурного наследия. Челябинский художник Тимур Дидишвили предлагал открыть в купеческом доме художественную галерею, в ответ ему предложили поучаствовать в торгах: областной фонд имущества хотел продать здание за 13 миллионов 382 тысяч рублей, предполагая, что его выкупят под офис или ресторан.

Однако покупателей не нашлось. Тогда здание уценили более чем в 13 миллионов раз и вновь выставили на торги, обозначив стартовую цену в 1 рубль 20 копеек. Это предложение вызвало интерес, и в феврале 2019 года состоялись торги.

По информации областного фонда имущества на дом №8 по улице Цвиллинга претендовали 11 участников конкурса. Наибольшую цену – 3 миллиона рублей – предложил индивидуальный предприниматель Мерзляков. В течение года он должен был отреставрировать и восстановить здание до первоначального состояния в соответствии с эскизным проектом. Но что-то пошло не так.

Тогда министерство имущества вновь объявило торги на тех же условиях, скорректировав лишь сроки выполнения восстановительных работ – до 31 мая 2020 года.

Второй аукцион привлек внимание лишь двух участников. Победителем оказался владелец строительной компании Арман Навасардян, предложивший за здание 1,5 миллиона рублей. Но через некоторое время и он отказался выкупать памятник архитектуры.

Перед третьими торгами минимущества подготовило новые условия приватизации объекта, согласно которым вернуть зданию исторический облик новый собственник обязан до 1 октября 2022 года. Возможно, именно это позволило поднять цену до 2 миллионов рублей.

На объект претендовали пять заявителей. В итоге победителем признано ООО «Флагман».

Прошло 3 года, однако облик исторического здания изменился лишь в худшую сторону – дом продолжает разрушаться. Собственник утверждает, что вложил в особняк несколько миллионов и провел большой объем работ по расчистке и укреплению здания.

Тем не менее, министерство имущества Челябинской области обратилось в суд с требованием вернуть здание в государственную собственность. Иск был удовлетворен.

Однако владелец решение суда проигнорировал. Не предпринял он никаких действий и после того, как ему назначили исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей.

В итоге собственника оштрафовали на 30 тысяч рублей и предупредили о возбуждении уголовного дела. Это подействовало: здание вернули в собственность государства.

Есть опасение, что в скором времени памятник архитектуры будет уничтожен, так как его невозможно будет восстановить.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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