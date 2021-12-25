Исчезающая Вселенная: челябинские белендрясы как осколки русской истории (ФОТО)

В 2021 году в Челябинской области стало меньше объектов культурного наследия: в Челябинске снесли жилой дом из комплекса железнодорожной водокачки, в Троицке уничтожили двухэтажный каменный дом. Под угрозой исчезновения оказались еще несколько дореволюционных зданий в центре Челябинска, причем одно из них (ул. Красноармейская – 31) носило статус выявленного объекта культурного наследия, но его исключили из списка охраняемых.

Так погибают многие исторические памятники Челябинска: дом Пчелина (ул. Труда, 56) – построен до 1873 г, объект культурного наследия регионального значения

Поскольку исторический центр Челябинска стремительно меняется, целенаправленно избавляясь от наследия прошлого, «Новый День» решил зафиксировать то немногое, что еще осталось. И приурочить первую часть этого проекта к 25 декабря – празднику, существовавшему практически во всех культах и религия, начиная, по крайней мере, с эпохи неолита – Дню рождения Солнца и надежды. Многие народы устраивали в этот день особые празднества, надеясь, побудить небесный источник тепла и света возвратиться из дальнего странствия.

С большим почитанием к Солнцу относились и славяне. Представления предков-язычников о Вселенной и роли Солнца ярко отразились в одном из древнейших искусств – резьбе по дереву. Несмотря на смену религий и неоднократные преобразования общественно-политического устройства, это искусство развивалось, сохранялось из поколения в поколение и дошло до нас, в первую очередь, благодаря деревянному зодчеству.

Дом Григория Стахеева (ул. Елькина, 5-1), построен в 1900 году

Первые упоминания об украшении домов резными узорами относятся к VIII веку нашей эры. Подобный обычай был распространен в северных землях: викинги наносили руны на столбы жилищ и оружие, полагая, что они придают людям силы.

Считается, что на Руси традиция украшать дома резьбой возникла в Х веке. Сначала славяне тоже изображали руны, но потом перешли к символам сил природы: стилизованные солнце, небо, вода, земля, животные, леса стали неотъемлемой частью домового резного декора.

Новый импульс это искусство получило в XVII веке – после появления оконного стекла и наличников – конструктивных элементов, призванных закрывать щели между стеной и дверной или оконной коробкой. Впрочем, некоторые источники рассказывают, что когда Иван Грозный одержал победу над новгородцами, он повелел срывать с домов двери и наличники с окон, обнажая и разрушая самый сокровенный смысл жилища. И было это в 70-х годах века XVI-го.

А на Урале наличники, как отдельно изготавливаемый элемент конструкции оконного обрамления, получили распространение лишь в 50-е годы XIX века.

Дом Крашенинниковых-Степановых (ул. Труда, 82) – самый старый деревянный дом из сохранившихся в Челябинске, в документах упоминается с 1866 года, объект культурного наследия регионального значения.

Как бы то ни было, наличники стали неотъемлемой и особо значимой частью дома. О них – о наличниках – и пойдет сегодня речь. Корреспонденты РИА «Новый День» сфотографировали наличники оставшихся домов середины XIX – начала ХХ веков в историческом центре Челябинска.

ул. Елькина, 5-1

В разных частях страны у этого элемента было свое название. Например, в большинстве районов центральной России – «обналичник», в западных регионах – «лиштва», а на Урале – «обоконка» или «белендряс». Есть у слова «белендрясы» и другое значение – безделушки, шутки, вздор, пустяки. Однако к наличнику оно неприменимо. Наличник в русском доме был одним из самых важных элементов, так как не только отражал картину мира, но и служил оберегом от дурного глаза, лихих людей и нечистой силы, а также «магнитом» для счастья и достатка.

Дом с магазином купца Галеева (Ул. Кирова, 147), построен до 1888 года.

Несмотря на то, что наличники получили распространение через 6 веков после принятия на Руси христианства, украшались они всегда в соответствии с древними языческими традициями. Главными элементами декора были символы Сварога – бог неба, Дажьбога – бога солнца и Земли-матушки.

Дом Берестова (ул. Елькина – 28), ), построен в 1888 году, выявленный объект культурного наследия

Техника выполнения резных наличников не имеет четко определенных канонов: мастера руководствовались общими традициями региона: где-то была распространена пропильная резьба, создающая эффект ажурного кружева; где-то – глухая, напоминающая лепнину – узор буквально «выгрызался» на доске при помощи стамески или (особое мастерство) топора (разновидность глухой резьбы – корабельная, сначала использовалась для украшения кораблей, а когда на смену парусникам пришли пароходы, переместилась на наличники. Особой любовью пользовалась в Поволжье), а где-то предпочитали накладную – когда узор отдельно вырезался из дерева и крепился к наличникам.

Дом-усадьба купца Белорусова (ул. Российская, 154), построен в 1912-1915 годах, объекты культурного наследия регионального значения

На Урале, в основном, использовали глухую резьбу и редко украшали наличники обильным узором.

Дом купца Бусыгина (ул. Карла Маркса – 70) – самый старый сохранившийся полукаменный двухэтажный дом в Челябинске, построен в 1863 – 1864 годах, выявленный объект культурного наследия

Предопределяющими правилами были лишь осевая симметрия (левая сторона композиции зеркально повторяет правую) и расположение символов стихий на определенных местах. Как правило, в России верхняя часть наличников украшалась более обильно, нижняя была скромнее.

Дом купца Ахунова (ул. Елькина, 30), построен ранее 1881 года

Дом крестьянина Глазунова (ул. Труда – 40), построен не позднее 1888 года, выявленный объект культурного наследия

ул. Труда – 48

Верхняя часть символизировала «небесную твердь». В этой роли могло выступать навершие (дополнительная дощечка над верхним наличником – очельем), которое еще именовали кокошником.

По нижнему краю кокошник украшался волнистыми или зигзагообразными линиями – это было «нижнее небо» или хляби небесные – символ плодородия и живительной влаги. Хляби небесные могли обозначаться и небольшими вертикальными линями в верхней части боковых наличников или капельками.

ул. Российская – 98

ул. Российская -150

Флигель городской усадьбы Первухиной (ул. Свободы-20), построен в начале 1900-х годов, объект культурного наследия регионального значения

Нижний наличник – это «твердь земная», изображавшаяся как вспаханное и засеянное поле.

Дом Салимова (Елькина – 18), построен в 1904 г, выявленный объект культурного наследия

Боковые части наличника назывались полотенцами, они символизировали связь неба и земли.

Дом Шихова (ул. Цвиллинга – 20), построен в 1906-1907 гг.

Чаще всего на наличники наносили солярные символы – его обязательно располагали в центре очелья. Это мог быть круг, полукруг с лучами как внутри, так и снаружи, крест, ромб, 6-конечная или 8-конечная звезды (в советское время на этом месте начали изображать цветок, звезду и даже серп и молот).

Дом Агрова (Цвиллинга – 8), построен до 1883 года. Выявленный объект культурного наследия. В феврале 2019 года был выставлен на торги со стартовой ценой в 1 рубль 20 копеек. Продать здание удалось только с 3 раза по итоговой цене в 2 млн рублей. Восстановить исторический облик здания новый собственник должен до 1 октября 2022 года. К работам до сих пор не приступали. Чиновники областного министерства имущества и природных ресурсов прощупывали почву на предмет исключения этого здания из перечня выявленных объектов культурного наследия с последующим его сносом.

Наиболее частый вариант солярного символа на Южном Урале: круг или маленький ромб в разорванном горизонтальном ромбе (ул. Труда – 42)

Советский вариант

Помимо этого, солярный знак мог размешаться в любой части наличника, а иногда сразу и сверху, и справа, и слева, и даже внизу – такая комбинация символизировала смену времен года, дня и ночи. Полный «солнечный комплект» состоит минимум из 6 знаков – восходящее, полуденное, заходящее, зашедшее, полуночное, предвосходное солнце.

Дом Жуковского (Труда, 88), первое строение возведено в 1800 году, несколько раз перестраивался, к концу ХХ века пришел в полную негодность. В Государственном научно-производственном центре по охране культурного наследия было принято решение не о реставрации, а о реновации дома: новое строение соорудили по образу и подобию старого.

Вытянутый ромб в нижней (подоконной) части наличника обозначал поле. Для этого также использовались квадраты, перекрещивающиеся полосы, точки.

Дом Шихова (ул. Елькина – 32), построен до 1881 года

Еще одним обязательным элементом наличников были знаки водной стихии – бегущие ручейки и витые колонны по боковинам – полотенцам, спиральные завитки и целые лабиринты (считалось, что линии, у которых нет конца, заворачивали злых духов, не давая им проникнуть в дом).

ул. Елькина, 5 -1

Дом Сухарева (ул. Карла Маркса – 72б), построен до 1905 года, выявленный объект культурного наследия

Часто на боковых наличниках изображали «звериные знаки» – это дань родовым тотемам и богам, имевшим звериное воплощение. Например, Велесу – его изображали либо змеей (могла стилизоваться под вьющееся растение), либо ящером. Подобными символами хозяева дома надеялись привлечь достаток и защититься от упырей.

Дом жены сотника Смирных (ул. Свободы -12), построен до 1902 года

Огнедышащий дракон – это оберег от молний, гнева бога Перуна. Драконов часто изображали на навершии или ушах (боковые элементы за пределами «полотенец») наличников.

Как бы дом Григорьева (ул. Труда – 65), первое задние было построено в период с 1911 по 1916 годы на ул. Ильинской (сейчас – Красноармейская). В 2011 году дома на это улице сносили для строительства дорожной развязки. Поскольку дом Григорьева был включено в госреестр объектов культурного наследия регионального значения, его разобрали, перенесли на улицу Труда и с использованием части деталей старого дома построили по, сути, новый.

Кони – это символ славянского бога Хорса, управляющего солнечной колесницей. Подобно тому, как солнечные лучи разгоняют тьму, кони на наличниках должны были изгоняют из дома неудачи и беды, а также помогать хозяевам в работе.

Кони, везущие солнце, на нижних боковых частях наличников

Птицы тоже были призваны привлекать в дом благополучие, защищать от напастей и непогоды. Зачастую на наличниках изображали Сирин – птицу счастья или Жар-птицу (или Феникса) – символ бессмертия.

Нередко вместо полного изображения птиц вырезались только лапки (на фото вверху – это волнитстые вертикальные линии по бокам подоконной части).

Еще одной важной частью «оконного декора» был растительный орнамент. Как правило, растения на кокошнике и боковинах наличников, обкосячке дверей или в орнаменте одежды или домашней утвари символизируют ствол мирового дерева, своеобразную ось, пронизывающую все три сферы бытия и соединяющую Явь, Навь и Правь.

Флигель Смирных (ул. Свободы – 10), построен в 1903-1904 годах

Наиболее значимым символом считался трилистник – знак удачи и равновесия Вселенной. Считалось, что триглав обладал магической силой и неукротимой мощью, поэтому его скрывали среди других изображений.

Лилия (похожа на трилистник, но с сильно загнутыми вниз лепестками) символизировала процветание; листья дуба – долголетие, сосна – вечную жизнь, горох – плодородие.

Часто под растительный орнамент стилизовали фигурки берегинь – символ женского начала (в славянской мифологии Берегиня – великая богиня, породившая все сущее, позднее – хранительниц рода). Их всегда располагали по бокам навершия или в центре кокошника.

Берегиня в центре наличника. Дом купца Рябинина (ул. Каслинская -137) – одна из самых красивых сохранивших дореволюционных построек Челябинска. Точная дата возведения неизвестна, сведения о нем были в оценочной ведомости недвижимости города за 1885 год. В 2019 году дом был отреставрирован в рамках всероссийской акции «Том Сойер Фест».

Берегиня по бокам и в венце кокошника (ул. Российская -58)

Берегиня – главный элемент наличников. Дом купца Иванова (Кирова, 94), построен в 1892 году. В конце 1990-х – начале 2000-х годов взамен старого дома было построено на более высоком фундаменте новое здание, в котором, в основном, воспроизведён вид фасада снесенного. Выявленный объект культурного наследия.

В некоторых регионах вместо берегинь изображали круги (как правило, парные) – это символы небесной коровы Земун – кормилицы богов, приносящей жизнь людям.

ул. Труда-88

В древности верили, что наша галактика Млечный Путь создана из молока небесной коровы. Любые изображения на наличниках, стилизованные под рога, – это отсылка к Земун.

В резной вязи наличников было зашифровано так много важного для наших предков, что относились к «обоконкам – белендрясам» очень бережно. Даже когда дом устаревал, многие хозяева наличники снимали, забирали с собой и вставляли в новый дом.

Первые каменные дома тоже украшали наличниками, надеясь, что сила оберегов от смены материала не ослабеет.

Дом Колбина (ул. Труда-66). Построен в 1873 году (в начале ХХ века в нем располагалась Городская дума; затем – трамвайно-троллейбусное управление и врачебно-физкультурный диспансер)

Дом Смолина-Новикова (ул. Труда – 86) – самый старый из сохранившихся дом Челябинска, построен в 1825 -1827 годах

К сожалению, с наступлением эпохи пластиковых окон хозяева деревянных домов стали отказываться от наличников, так как сохранить их при переустановке окон – дело хлопотное, да и современные поколения домовладельцев утратили «сакральные знания» предков, а потому никакой ценности наличники для них не представляли.

Дом Культина (ул. Труда – 71), построен в 1887-1888 гг., выявленный объект культурного наследия.

Один из редких примеров, когда хозяева при установке пластиковых окон попытались сохранить наличники (ул. Лобкова – 36)

В Челябинске спасти наличники пытаются активисты общественной организации «Культурный слой». В 2019 году они успели буквально за день до сноса домов на улице Нагорной (там строилась дорожная развязка) демонтировать наличники, затем реставрировали их и в сентябре текущего года представили общественности.

Челябинск, Оксана Азарова, фото Евгений Селезнев

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