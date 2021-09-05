Портал: в Челябинске начали новый общественный проект по защите исторического наследия (ФОТО)

В Челябинске презентовали новый общественный проект «Портал». Его цель – восстановить исторические наличники и вернуть их городу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первоначально наличники выполняли сугубо практическую функцию – закрывали соединительные швы между оконной рамой и срубом. На Руси их превратили не только в украшение, но и оберег: всевозможные узоры отражали картину мира, а умеющий читать изображенные мастером символы, мог безошибочно определить, где он находится и чей дом перед ним.

«Деревянные дома прошлого были не просто жилищем. Хозяева создавали их своими руками и наделяли каждый элемент сакральным смыслом. Например, окна считались глазами дома и украшались наличниками с особыми символическими узорами, которые могли защитить жильцов от дурного извне. Со временем традиции украшения наличников истончались, но сам архитектурный элемент не утратил эстетической функции. Убранство окон может рассказать об укладе жизни того или иного региона, а также о мировоззрении хозяев дома», – говорят авторы идеи, активисты общественной организации «Культурный слой». 3 года назад благодаря им Челябинск подключился к всероссийской акции «Том Сойер Фест» по реставрации исторических зданий. В рамках фестиваля были восстановлены фасады дома купца Рябинина на улице Каслинской и частного дома на улице Российской.

«В 2019 году мы спасли наличники с домов на улице Нагорной – их пустили под снос для строительства развязки. Мы успели буквально за день до этого приехать на площадку и демонтировать наличники, – рассказывает координатор акции «Том Сойер Фест» Анастасия Кашина, – Они два года ждали своего часа. И неделю назад мы пригласили всех заинтересованных в сохранении исторического наследия, желающих заняться реставрационными работами и за 2 дня очистили эти наличники, укрепили, покрасили и привезли их на выставку в Дом Архитектора».

Реставрацией руководили специалисты столярных работ мастерской «Отцы и дети». Для сохранения фактуры дерева бережно работали стамесками, металлические щетками, шлифмашинками и болгарками с нейлоновой насадкой. После очистки дерево загрунтовали для защиты от природных факторов, а потом покрыли краской Tikkurila. Для трех наличников использовали технику, как на особняке Рябинина: «Белый декор на чуть более темной основе (в данном случае серой) придает эльфийскую белоснежность и объем всему изделию, – пояснили реставраторы. – Четвертый наличник покрасили фирменным оранжевым и темно-коричневой колерованной пропиткой».

В ближайшее время наличники можно будет увидеть на челябинских улицах:

«Мы не хотим, чтобы они стояли в музеях – пусть ими любуются горожане, – говорит Анастасия Кашина. – Поэтому мы придумали эскизный проект арт-объектов, согласовали его с управлением архитектуры Челябинска, главный архитектор Павел Крутолапов предложил нам предварительно несколько мест для размещения».

Есть три варианта размещения: павильон, остановка или своеобразный стенд. Во всех случаях для облицовки конструкции предлагается использовать полированную сталь – этот материал устойчив к внешним воздействиям, прост в эксплуатации и при этом обладает прекрасной отражающей способностью, что позволяет вписывать конструкцию в любой пейзаж, не разрушая естественной композиции.

Вверху: эскиз наличников особняка Рябинина

Челябинск, Светлана Намская, фото Евгений Полак

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