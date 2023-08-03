В московской аптеке обнаружены дорогостоящие рецептурные препараты, предназначенные для онкобольных в регионах

В одной из московских аптек изъяты дорогостоящие рецептурные препараты, предназначенные для онкобольных. Произошло это на фоне жалоб из регионов на отсутствие жизненно важных лекарств.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в начале текущего года жители Челябинска заявили, что в отделении онкологии на улице Горького несколько недель не выдавали назначенные лекарства, из-за чего приходилось нарушать схемы лечения.

Тогда в региональном минздраве объяснили ситуацию ростом выявляемости онкозаболеваний: план поставок лекарств на 2023 год обеспечивал всех пациентов в онкоцентре, но в ноябре число больных выросло, и план пришлось корректировать. Однако жалобы на отсутствие необходимых медикаментов появлялись и весной, и летом.

И вот теперь в столичной аптеке обнаружили дорогостоящие онкологические и другие жизненно важные препараты, которые закупались за бюджетный счет в 2021 – 2023 годах для крупных медучреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Челябинской, Нижегородской областей, Башкирии и Коми.

Операцию проводили сотрудники московского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

«Препарат «Кадсила», который используют для лечения рака молочной железы, при средней розничной цене свыше 105 тыс рублей за упаковку аптека продавала за 32 тыс, – пишут «Известия» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. – Противоопухолевое средство для инъекций «Китруда» при обычной цене 154 тыс рублей можно было купить за 55 тыс. Препарат «Исентресс», который применяется для лечения ВИЧ, продавали за 10 тыс против средних по рынку 17 тыс рублей. С такими же скидками уходили онкологические «Спрайсел» и «Перьета», препарат для лечения ревматоидного артрита «Хумира» и другие».

Лекарство от язвенного колита «Яквинус» аптека продавала по 16 тыс. (при среднерыночной цене 38-47 тыс рублей). В рамках контрольной закупки оперативники приобрели две упаковки, рецепт не спросили. Проверка чека с помощью приложения «Проверка чеков» ФНС России показала его подлинность.

«Препарат не мог законным способом оказаться во вторичном обороте в аптеке. Это значит, что он был попросту украден», – цитирует издание свой источник, уточняя: общая сумма всех изъятых лекарств по цене, за которую их продавала аптека, составила более 700 тыс рублей.

«Известия» приводят список учреждений, которым изначально предназначались изъяты препараты: московский Центр лекарственного обеспечения, «Государственные аптеки Республики Коми», челябинский Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями и областной аптечный склад, предприятие «Нижегородская областная фармация» (объединяет государственную аптечную сеть «Госаптека»), государственная сеть аптек и оптик «Башфармация» и Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени Владимирского.

В аптеке так же обнаружили препараты «Адваграф», «Земплар», «Калетра» «Хумалог», «Селамерекс», «Визкью», но определить из получателя затруднительно, так как более чем на 95% упаковок была повреждена маркировка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по фактам мошенничества, а также приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Объяснятся со следователями придется и руководству, ех медучреждений, откуда «утекли» лекарства.

В минздравах Нижегородской и Московской областей, а также комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга утверждают, что о находке силовиков пока не знают. В минздраве Башкортостана собираются отправить запрос в полицию.

В минздраве Челябинской области заявили, что еще в октябре 2022 года заваптекой Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом давал пояснения правоохранителям по поводу лекарственного препарата «Тивикай», три упаковки которого оказались в одной из московских аптек: «При выдаче рецептурного препарата на руки пациенты центра расписываются за их получение в специальном журнале. После этого ответственность за дальнейшую судьбу препарата несет сам пациент».

В Росздравнадзоре поясняют: производители на каждую упаковку лекарства наносят индивидуальный DataMatrix-код. С помощью системы мониторинга он позволяет оперативно устанавливать законных владельцев препаратов. С 1 июля 2020 года маркировка лекарств стала обязательной, однако факты повторного вброса все-таки выявляются, отметили в ведомстве.

Проблема утечки льготных препаратов актуальна в масштабах всей страны, отмечают эксперты.

«Часть лекарств ворует персонал медучреждений, другую продают сами пациенты, например, в период ремиссии заболевания, а также родственники в случае смерти больного», – цитируют «Известия» эксперта в сфере фармацевтической безопасности Александра Носенко.

Он утверждает: до введения в 2020 году обязательной маркировки ворованные лекарства не только продавали в розницу, но торговали ими оптом и даже повторно предлагали медучреждениям в рамках госзакупок. Ущерб оценивался миллиардами рублей. Несмотря на действующую сейчас систему строгой отчетности, у медперсонала до сих пор остается ряд способов вынести льготный препарат за пределы больницы.

«Например, лекарство нередко поставляется в медучреждение в объемах, превышающих реальную потребность. У врача или медсестры всегда есть возможность перераспределить эти лекарства между пациентами, поиграть с дозировкой. Так появляются «излишки», – объяснил Носенко.

И уточнил: согласно статье 238.1 УК РФ, привлечь к уголовной ответственности можно только за сбыт фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, а лекарства, попадающие во вторичный оборот, ни тем, ни другим не являются – они отнесены законодательством к контрафактным, при этом отдельной статьи за сбыт таких лекарств нет.

На практике вторичный оборот препарата означает, что пациент, которому он предназначался, мог не получить свое лекарство. Промедление в лечении, в частности гематологических и онкогематологических заболеваний, крайне опасно для пациента. Такие заболевания развиваются очень быстро, и отсутствие своевременного лечения грозит человеку либо инвалидностью, либо смертью, подчеркнул директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий Алексей Масчан.

Отметим, аптека, в которой нашли рецептурные препараты для онкобольных, в 2022 году уже попадалась на аналогичных нарушениях: тогда изъяли нелегальных лекарств на 1 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело, но оно не стало препятствием для продолжения бизнеса.

В марте текущего года в другой московской аптеке тоже обнуаружили целый ряд препаратов, не предназначенных для свободной продажи. В ходе проверки выяснилось, что, к примеру, «Реддитукс», который назначают при некоторых видах лимфомы и лимфолейкоза, государство закупило для Национального центра гематологии еще в 2021 году, напоминают «Известия». Остальные лекарства предназначались для больниц и онкоцентров в Ставропольском крае, Красногорске, Самаре, Уфе, Пензе, Санкт-Петербурге.

Москва, Игорь Юров

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