Конфликт женщины и 10-летнего ребенка на детской площадке в Челябинске вылился в уголовное дело

Конфликт взрослой женщины и 10-летнего ребенка на детской площадке в Челябинске вылился в уголовное дело.

Как уже сообщал «Новый День», вечера 31 июля во дворе дома №11 на улице Мусы Джалиля в микрорайоне Парковый школьник выбросил с футбольной площадки мячик 4-летнего мальчика, который мешал подросткам играть в футбол. Мать малыша едва не задушила обидчика сына: школьник попал в реанимацию и до сих пор находится в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Обсуждая историю, одни челябинцы недоумевают: По неосторожности?! Шла мимо и случайно задушила?!» Другие предлагают выделить главе СК РФ жилье в Челябинске, так как ему уже ежедневно приходится разбираться в городских скандалах.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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