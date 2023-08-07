Импорт пива в Россию вырос на треть

ЕС и Китай теснят производителей крафтового пива в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в январе-июне 2023 года поставки зарубежного пива в Россию составили 179,9 миллиона литров, что на 34,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Объем импорта на 20,8% больше уровня 2019 и на 4,7% – 2020 года, однако на 19% меньше результата первого полугодия 2021 года.

Крупнейшим поставщиком остается Германия (+46,4% до 102,7 миллиона литров), пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на участников рынка.

Далее со значительным отрывом следуют удвоившие объемы пивовары Бельгии (19,4 миллиона литров), Чехия (+32,4% до 19,2 миллиона литров) и Китай (8,4 миллиона литров, рост более чем в два раза).

Как и в случае с вином, основными импортерами продукции стали ритейлеры. «Сети закупают недорогое пиво в странах, чью продукцию россияне считают качественной, – отмечают авторы телеграм-канала FMCG Report. – А те готовы поставлять только большие объемы. При этом продажи импортного пива сократились за I полугодие на 19% в объеме и на 25% в деньгах».

Динамика частично объясняется массовыми закупками напитка весной прошлого года, но особенного ажиотажа вокруг зарубежного напитка сейчас не наблюдается, считают маркетологи.

Отмечается, что крупные пивовары об импорте не беспокоятся. А вот крафтовые производители уже начали терять долю рынка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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