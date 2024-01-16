В России захотели запретить ввоз пива из недружественных стран

В России инициировали введение запрета на поставки пива из недружественных стран. С предложением выступил глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко. Соответствующее обращение он направил главе правительства РФ Михаилу Мишустину, пишут «Известия».

Свою инициативу парламентарий объяснил тем, что лидерами по ввозу пива в Россию в 2023 году стала Германия, которая поставляет оружие Украине, а также Литва и Латвия, занимающие антироссийскую позицию.

Депутат обратил внимание, что недружественные страны продолжают зарабатывать на России, при этом резко критикуя ее и поддерживая экономические санкции. В 2022-2023 годах на Германию пришлось более трети всего импорта пива в Россию. Но в то же время ФРГ и другие недружественные страны зарабатывает на этом десятки миллионов долларов, а налоговые отчисления от них идут в том числе на поддержку украинской армии, указал Диденко.

В 2023 году, в сравнению с 2022-м, поставки пива из Германии выросли на 32%, до $96 млн, а доля страны в общем импорте в Россию увеличилась на 4,7%, отмечает издание. Второе место по ввозу заняла Литва (чуть более 15% всех поставок – на $36,5 млн). Ее поставки в Россию по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросли в 1,9 раза. На третьем месте оказалась Латвия, нарастившая ввоз пива почти в четыре раза, до $34,4 млн. Вдвое вырос экспорт пенного напитка из Польши – до $5,3 млн.

«Убежден, что дополнение списка запрещенных для ввоза продуктов пивом пойдет нам только на пользу», – заявил Диденко.

По оценке парламентария, импортная пивная продукция занимает порядка 6% рынка, а запрет ввоза пива поддержит отечественных производителей и даст возможность попасть на полки производителям из дружественных стран.

Депутат в своем обращении просит рассмотреть возможность дополнения перечня сельхозпродукции, сырья и продовольствия, ввоз которых в Россию из недружественных стран запрещен, пивной продукцией. Он отметил, что российские производители пива неоднократно призывали повысить ввозные пошлины на иностранную пивную продукцию, чтобы лишить зарубежных производителей демпинговать на российском рынке.

Как пишет газета, инициативу Диденко поддержали в комитетах Госдумы по экономической политике и по аграрным вопросам. Источник в аппарате кабмина РФ сообщил, что обращение поступило в правительство. В то же время в Минфине отметили, что введение таких ограничений не прорабатывается.

В Ассоциации производителей пива, солода и напитков сообщили, что сегмент импортного пива занимает незначительную долю на российском рынке.

Согласно данным NielsenIQ за три квартала 2023 года, которые привели в пресс-службе ассоциации, доля ввозного пива в структуре продаж составила 4%, столько же, сколько и за три квартала 2022 года. В ассоциации считают, что «усилия регулятора должны быть направлены на стимулирование локальных производителей к увеличению объемов производства именно российского пива и формирование предпочтений нашего потребителя к локальным сортам».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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