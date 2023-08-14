Частные перевозчики заявили о повышении стоимости проезда в Челябинске

В августе повышается стоимость проезда в челябинских маршрутках.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», объявления о повышении платы за поездку появилось в автобусах, следующих по трем маршрутам.
Уже со вторника, 15 августа, с 28 до 33 рублей увеличивается стоимость проезда на маршруте №17 «Парковый – АМЗ».
С 21 августа такие же изменения анонсированы на маршрутах №19 «ЧМЗ – Сельмаш» и №10 «ЧМЗ – ЦПКиО имени Гагарина».
Все три маршрута действуют по нерегулируемому тарифу, а значит, перевозчики вправе сами устанавливать стоимость поездки. Предприниматели ссылаются на повышение затрат на запчасти и горюче-смазочные материалы.
Напомним, с 15 июля были повышены цены на проезд на маршрутах, работающих по регулируемому тарифу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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