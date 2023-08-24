Челябинцы намерены отстаивать право на прямые выборы мэра в суде

Законодательное собрание Челябинской области намерено отклонить вопрос о возврате к прямым выборам глав муниципалитетов. Такое предположение сделали авторы инициативы, предварительно поговорив с депутатами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 24 августа, Законодательное собрание Челябинской области даст официальный ответ по поводу инициативы о проведении референдума по возврату выборов глав городом и районов Южного Урала. Соответствующий вопрос внесен в повестку очередного заседания регионального парламента.

Напомним, в июле текущего года группа челябинцев выступила с инициативой проведения референдума по вопросу о возврате к прямым выборам глав муниципальных образований. И хотя избирательная комиссия региона возражений по этому поводу не нашла, Законодательное собрание Челябинской области выступило категорически против.

Вопрос даже не выносили на публичное обсуждение, ограничившись заочным голосованием, по итогам которого в середине августа инициативу отклонили. Парламентарии заявили, что не видят смысла в проведении референдума по предложенным вопросам, так как они уже урегулированы действующим законодательством.

«Решение об отказе уже было принято заочно, без заседания и приглашения. Результаты такого голосования не открыты, поэтому я спросил каждого из 60 депутатов как они голосовали (не все ответили)», – рассказал один из авторов инициативы Ярослав Щербаков, сообщив, что «за» по его данным проголосовали только несколько человек. Сегодня это решение должны утвердить формально.

Инициаторы всеобщего голосования уже заявили, что оспорят его в суде.

Между тем, идею подхватила фракция «Справедливая Россия – За правду». Ее представители внесли в заксобрание два законопроекта – о возврате прямых выборов мэра Челябинска, а также введении аналогичной формы избрания главы Коркинского муниципального округа. Но на вчерашнем заседании комитета по государственному строительству ЗСЧО было принято решение законопроекты отклонить как несвоевременные.

Эсеры намерены выйти с инициативой о включении вопроса о судьбе своих законопроектов в повестку сегодняшнего заседания законодательного собрания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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