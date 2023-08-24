«Как-нибудь потом»: южноуральцам отказали в праве самим выбирать глав муниципалитетов, обвинив в бездействии

Южноуральский парламент отказался возвращать прямые выборы мэров муниципалитетов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 24 августа, Законодательное собрание Челябинской области рассмотрело законопроекты о переходе к прямым выборам глав муниципалитетов в Челябинске и Коркинском муниципальном округе.

С инициативой внесения изменений в действующее законодательство выступили депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду». «В ряде районов общественные организации и политические партии выходят с инициативой вернуть прямые выборы. Это вызвано тем, что система так называемых выборов через представительные органы власти показала себя крайне неэффективной», – говорится в пояснительной записке к законопроектам.

По словам парламентариев, к эффективности местных властей, действительно, накопилось много вопросов. Да и откуда ей взяться? «Два из предыдущих мэров Челябинска были фигурантами уголовных дел, – напомнил справедливоросс Дмитрий Ларин. – Один получил срок, второго оштрафовали. Мэрию сотрясают коррупционные скандалы. Сейчас в отношении нескольких бывших высокопоставленных чиновников расследуются уголовные дела. О какой эффективности можно говорить?»

Впрочем, выступивший против принятия законопроектов единоросс Анатолий Брагин, бывший прокурор Челябинской области, сумел парировать: за коррупцию привлекались и около 40 глав муниципалитетов региона, избранных прямым голосованием. Хотя, можно отметить, что и среди глав-назначенцев «героев»-коррупционеров намного больше, чем два челябинских мэра.

Еще одна причина возврата к всенародному голосованию по выборам глав, по мнению авторов законопроекта, – высшие чиновники городов и районов фактически не несут ответственности перед жителями муниципалитетов. Ведь выбирают их не непосредственно горожане или жители районов, а депутаты муниципальных представительных органов. Отметим, что и на это попытался возразить г-н Брагин. По словам парламентария, этот аргумент категорически не соответствует действительности. Ведь главы ежегодно отчитываются о своей работе перед депутатами, и, если парламентарии дважды признают их деятельность неудовлетворительной, могут потерять должность. Более того, призвать их к ответу может и губернатор. И, действительно, вряд ли кто-то скажет, что депутаты и глава региона не являются их жителями. Но, скорее всего, авторы законопроекта имели в виду других жителей, которых немного больше.

Но недостаточная аргументированность возражений парламентария, вероятно, не слишком занимала его самого. Депутат давно сформулировал ответ на вопрос, нужно ли возвращать прямые выборы. И даже ответы оппонентов на его претензии не могли поколебать его. Видимо, поэтому он, как и во время заседания комитета по государственному строительству, где вчера обсуждались новации, удивился «избирательности» авторов законопроекта. «Непонятен мотив для такого точечного регулирования, избрания глав именно этих двух муниципалитетов на прямых выборах», – заявил Анатолий Брагин.

Между тем, по словам Дмитрия Ларина, еще вчера он уже отвечал на этот вопрос. По словам справедливоросса, Челябинск выбрали, так как здесь живет значительная часть избирателей всего региона, при этом большинство челябинцев выступают именно за прямые выборы главы города.

Что касается Коркинского муниципального округа, самый молодой муниципалитет области и так считается экспериментальной площадкой по внедрению новой формы местного самоуправления (это единственный в регионе муниципальный округ). Так почему бы здесь не обкатать и новую-старую схему избрания главы.

Более того, по словам справедливороссов, они готовят законопроекты по переходу к прямым выборам глав и в других муниципалитетах. Но, видимо, эти ответы были так малоинтересны депутату-единороссу, что он повторил свое недоумение и сегодня.

Хотя самым удивительным оказалось короткое, но эмоциональной выступление еще одного депутата-единоросса Александра Мотовилова. Парламентарий с ходу обвинил инициаторов введения прямых выборов в предвзятости, выразив уверенность, что появление в их списке Коркинского округа далеко не случайно, ведь у СР очень плохие отношения с главой муниципалитета Натальей Лощининой. «Если вас не устраивала эта система, вы бы должны были пять лет везде говорить, что муниципальная реформа себя не оправдала!» – заявил единоросс.

Интересно, что реплика его была адресована справедливороссу Дмитрию Сумину, вошедшему в состав регионального парламента лишь в 2020 году, то есть три года назад. Хотя эта оговорка вполне объяснима. Ведь именно пять лет назад Наталья Лощинина возглавила сначала совет депутатов Коркинского района, а затем – и сам муниципалитет. Причем на момент избрания спикером Лощинина была членом партии «Справедливая Россия». Правда, почти сразу членство в партии приостановила – чтобы работать «без оглядки на партийную принадлежность». А через какое-то время вступила в «Единую Россию».

Но особенно занятно спич Александра Мотовилова прозвучал на фоне того, что именно единороссы сейчас выступают с критикой муниципальной реформы. И даже говорят, что она себя именно в Челябинске не оправдала. Более того, это является официальной позицией фракции партии «Единая Россия» в Законодательном собрании Челябинской области. Но только когда речь заходит о дальнейшей судьбе районных советов депутатов в областном центре.

В итоге оба законопроекта были отклонены большинством голосов. Хотя выступавший их главным оппонентом Анатолий Брагин не стал лишать сторонников прямых выборов надежды окончательно, заявив, что к этому вопросу могут вернуться. И даже «в обозримой перспективе». Видимо, когда последует «отмашка» сверху.

Челябинск, Виктор Елисеев

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