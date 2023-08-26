Челябинская область продолжает наращивать госдолг

Челябинск, Август 26 (Новый День, Павел Зварзин – Государственный долг Челябинской области по итогам первого полугодия 2023 года вырос на 10% – это выше, чем в среднем по стране.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сумма долга на 1 июля 2023 года превысила 42,5 млрд рублей. 81% задолженности приходится на бюджетные кредиты, еще 16% – на государственные ценные бумаги.

Долг составляет 20,7% к налоговым и неналоговым доходам регионального бюджета за 12 месяцев (1.07.22 – 1.07.23). Летом прошлого года этот показатель составлял 19,8%.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»