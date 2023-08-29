На Южном Урале продолжат бушевать ветер и дожди

В Челябинской области продлили экстренное предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в связи с прохождением циклона 30 августа в регионе ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные, продолжительные дожди, усиление порывов ветра до 21 метров в секунду.

При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Гражданам в этот период настоятельно рекомендуется заблаговременно убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам, предупреждают в экстренных службах.

При сильном ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров в жилье.

«При перепадах напряжения в электрической сети квартиры, немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар», – рекомендуют экстренных ведомствах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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