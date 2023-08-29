В Челябинске закрывается «Галерея Паркер»

Галерея современного искусства в центре Челябинска может закрыться через несколько месяцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Галерея Паркер» закрывается 15 декабря текущего года. Об этом создатели арт-пространства сообщили в социальных сетях.

Галерея была учреждена в сентябре 2021 года и базируется в ТРК «Куба» в центре Челябинска. Арт-проект специализировался на проведении выставок современных художников, организации концертов и поэтических вечеров. Своей задачей организаторы ставили представить по возможности весь спектр современного искусства в Челябинске

Многие мероприятия проходили при поддержке городских и региональных властей. По признанию организаторов, за счет продажи билетов на мероприятия они пытались выйти на самоокупаемость. Серьезную поддержку оказывали гранты, которые выигрывал проект.

Помимо этого, галерея предлагала свои услуги по организации закрытых мероприятий, а также занималась продажей произведений искусства.

Создатели арт-пространства не оставляют надежды на продолжение работы галереи. «Надеемся, что правильная и эффективная идея прийти должна, – рассказала основатель проекта Весталия Паркер. – Все обсуждаем, предложения принимаем, если у нашей аудитории есть идеи, мы открыты к диалогу».

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»