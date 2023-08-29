Челябинские депутаты утвердили новые правила землепользования и застройки, вызвавшие скандал на слушаниях

В Челябинске утвердили новые правила землепользования и застройки города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 29 августа, Челябинская городская Дума поддержала проект новых правил землепользования и застройки города, вызвавший горячие споры среди горожан. Против высказались лишь 5 депутатов.

Напомним, обсуждение проекта документа сопровождалось рядом скандалов. Противники новых правил обвиняли власти в желании с помощью продавливаемого чиновниками документа облегчить застройку Челябинского городского бора.

Накал страстей был столь высок, что во время проходивших полмесяца назад публичных слушаний по проекту у спикера Челябинской гордумы Андрея Шмидта не выдержали нервы, и парламентарий начал, в прямом смысле, кричать на своих оппонентов, пытаясь заглушить их выступление.

В итоге ряд участников обсуждений предложили и вовсе отклонить проект до внесения необходимых правок. А потом провести новые слушания. Но мэрию такой сценарий явно не устроил.

Как результат, в сжатые сроки организаторы обработали материалы публичных слушаний и ответили на все поступившие вопросы (а вопросов и предложений было около полутора тысяч). Сняли ряд спорных из них. Так, участок у стадиона «Инга» пообещали не трогать (чего опасались горожане). Землям поселка с частными домами в Ленинском районе Челябинска, жители которого призывали отклонить проект и назначить новое обсуждение, вернули в документе статус «предназначенных под индивидуальное жилищное строительство».

И вопрос о согласовании новых ПЗиЗ включили в повестку пленарного заседания городской Думы. Представлявшая проект депутатам руководитель управления архитектуры и градостроительства города Ольга Никитина еще раз заявила о стремлении властей сделать Челябинск более компактным, избавиться от пустырей в центре города.

Впервые новые правила предлагают дифференцировать территорию Челябинска на зоны развития, стабилизации и сжатия – в зависимости от расположения, инфраструктурной обеспеченности, степени и перспектив развития. Еще одной новинкой стало ограничение для зоны исторического ядра – возможно возведение объектов недвижимости не выше 5 этажей (ранее требования по этажности официально не было).

Кроме того, власти обещали увеличить количество рекреационных зон – появятся зоны исключительно благоустройства, зоны с возможностью развития спортивных активностей, отдельные зоны для набережных водных объектов, скверов и бульваров, мемориальных скверов.

Впрочем, по мнению противников проекта, именно увеличение перечня рекреационных зон может таить опасность уничтожения части лесных участков: с переводом в статус предназначенных для рекреации их можно будет застраивать, пусть и строениями спецназначения (по крайней мере, поначалу). Тем более, что вряд ли горожане скоро забудут брошенную во время публичных слушаний вице-мэром Надеждой Рыльских: «Не все, что покрыто деревьями, – лес».

Но, несмотря на сохраняющиеся возражения, депутаты городской Думы проект поддержали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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