В Златоусте из-за электросамоката загорелся дом. Пострадал подросток

В Челябинской области 17-летняя девушка пострадала на пожаре из-за электросамоката.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, инцидент произошел во вторник, 29 августа.
«Поздно вечером на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре и сильном задымлении в частном жилом доме в городе Златоуст, – уточнили представители экстренного ведомства.
Причиной пожара стал электросамокат. По словам хозяйки, электрическое устройство для катания поставили на ночь на зарядку.
В результате инцидента пострадала 17-летняя девушка. Ее госпитализировали.
В МЧС отмечают, что это уже не первый случай, когда электросамокат становится причиной пожара. «Нельзя оставлять для зарядки на ночь любые аккумуляторные приборы!" – подчеркивают в ведомстве. Зарядка таких устройств должна проводиться под строгим наблюдением.
Челябинск, Виктор Елисеев
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