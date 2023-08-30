В Златоусте из-за электросамоката загорелся дом. Пострадал подросток

В Челябинской области 17-летняя девушка пострадала на пожаре из-за электросамоката.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, инцидент произошел во вторник, 29 августа.

«Поздно вечером на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре и сильном задымлении в частном жилом доме в городе Златоуст, – уточнили представители экстренного ведомства.

Причиной пожара стал электросамокат. По словам хозяйки, электрическое устройство для катания поставили на ночь на зарядку.

В результате инцидента пострадала 17-летняя девушка. Ее госпитализировали.

В МЧС отмечают, что это уже не первый случай, когда электросамокат становится причиной пожара. «Нельзя оставлять для зарядки на ночь любые аккумуляторные приборы!" – подчеркивают в ведомстве. Зарядка таких устройств должна проводиться под строгим наблюдением.

Челябинск, Виктор Елисеев

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