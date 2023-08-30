В Челябинске за сутки выпала половина месячной нормы осадков

Из-за непрекращающегося дождя Челябинск уходит под воду.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, за минувшие сутки в городе зафиксировано выпадение 37 миллиметров осадков, что составляет почти 50% от месячной нормы.

В диспетчерскую службу МБУ «ЭВИС» с 17:00 вчерашнего дня, 29 августа, поступило 11 заявок на подтопление улично-дорожной сети в местах, где отсутствуют сети ливневой канализации. Все они находятся в работе, аварийные бригады проводят отвод и откачку воды, заверили представители властей.

Сообщить об очагах подтоплений горожане могут круглосуточно по номеру 727-46-26.

Между тем, по прогнозу синоптиков, дожди в регионе и областном центре продлятся, как минимум, до конца рабочей недели.

Челябинск, Виктор Елисеев

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