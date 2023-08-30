Власти района Челябинской области призвали «Южуралзолото» к ответу после жалоб жителей на утечку химикатов в водоем

Администрация Верхнеуральского района потребовали у золотодобывающей компании объяснений по утечке из пруда-накопителя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», районные власти направили АО «Южуралзолото Группа Компаний» запрос о ликвидации последствий утечки химической жидкости из пруда-накопителя принадлежащей холдингу золотоизвлекательной фабрики «Курасан». Об этом говорится в направленном местному активисту ответе администрации Верхнеуральского района.

Также письмо по вопросу очистки водоохранной зоны и русла реки Сухой Курсан направлено в Нижне-Обское бассейновое водоуправление Федерального агентства водных ресурсов.

Напомним, противостояние местных жителей и золотодобывающего холдинга продолжается уже несколько лет. Обострилось оно после того, как в 2022 году была запущена фабрика «Курасан». При этом работу она начала без шламонакопителя. Однако некоторые местные жители уверены: гидросооружения только официально не введены в строй, так как не получили всех необходимых разрешений. Но в действительности уже используются. На предприятии это отрицают, заявляя, что в шламонакопителе пока нет необходимости.

В феврале этого года активисты обвинили фабрику в утечке химикатов из якобы отсутствующего пруда-накопителя. Отходы, по словам местных жителей, могли попасть в реку Курасан и близлежащие водоемы.

Кстати, в своем ответе чиновники администрации признают, что некое гидротехническое сооружение в окрестностях фабрики, действительно, есть. Но кому оно принадлежит – неизвестно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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