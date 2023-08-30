Подписные листы за отставку мэра Челябинска передали губернатору

Челябинские активисты передали подписи с требованием отставки главы города Натальи Котовой в приемную главы региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 30 августа, инициативная группа передала в приемную губернатора Челябинской области несколько сотен подписей с требованием отставки мэра областного центра Натальи Котовой.

Чиновники областной администрации зарегистрировали пакет документов, предоставленный им активистами, и взяли его в работу.

Напомним, сбор подписей за отставку главы города начался полторы недели назад в Центральном, Ленинском и Калининском районах Челябинска.

Список претензий к действующему мэру растянулся на 9 листов. Одна из главных – большое число конфликтов в связи с застройкой различных территорий. В первую очередь, речь идет о городском боре и прилегающих к нему участках; проекте строительства многоэтажных домов рядом с частным сектором поселка Плановый в Ленинском районе, возведении многоэтажного офисного здания в поселке Колхозный и так далее.

Впрочем, сами активисты признаются, что не ожидают сколь-нибудь решительных действий от губернатора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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