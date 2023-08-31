Челябинск окутал туман. В аэропорту задержаны несколько рейсов

В Челябинске на смену многочасовому дождю пришел туман.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, сегодня, 31 августа, утром относительная влажность воздуха в Челябинске составила 100 процентов. Образовался туман, который отмечался с утра также в аэропорту имени Курчатова и Бродокалмаке.

Известно о задержке двух авиарейсов. Один из них должен привезти пассажиров из Санкт-Петербурга и Уфы (из северной столицы самолет летит с остановкой в Башкирии). Он должен был прилететь в Челябинск еще в 8:35, но, по данным онлайн-табло, до сих пор не прибыл. Кроме того, задерживается вылет борта в Тюмень: с 1:40 он перенесен на 15:10.

По прогнозу синоптиков, на ближайшие три дня в регионе вероятны кратковременные осадки ливневого характера, северо-западный и северо-восточный ветер около 9 метров в секунду. Температура будет постепенно повышаться. Ночью с 6 до 11 градусов, днем – с 12-14 до 15-20 градусов.

При тумане автовладельцам рекомендуется быть более внимательными и соблюдать дополнительные меры предосторожности при движении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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