На Южном Урале выпал первый снег

Горы под Златоустом припорошило снегом.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», Дальний Таганай провожает лето первым снегом. Эту картину утром увидели все, кто был на вершине.
Ночами температура здесь снижается до скромных плюс двух градусов – показатели совсем не августовские.
Хотя, если вспомнить, что на здешний климат оказывает ощутимое влияние умеренно-влажный воздух Арктики, а на высокогорье в среднем на три градуса холоднее, чем в долинах, все встает на свои места, отмечают сотрудники парка.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube