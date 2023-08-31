На Южном Урале выпал первый снег

Горы под Златоустом припорошило снегом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», Дальний Таганай провожает лето первым снегом. Эту картину утром увидели все, кто был на вершине.

Ночами температура здесь снижается до скромных плюс двух градусов – показатели совсем не августовские.

Хотя, если вспомнить, что на здешний климат оказывает ощутимое влияние умеренно-влажный воздух Арктики, а на высокогорье в среднем на три градуса холоднее, чем в долинах, все встает на свои места, отмечают сотрудники парка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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