В Челябинской области вынесли приговор хозяйке, заморившей голодом собаку

В Сатке местная жительница осуждена за жестокое обращение с животным.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мировым судьей судебного участка №4 Сатки и Саткинского района вынесен приговор по уголовному делу в отношении 31-летней местной жительницы.

Суд установил, что в марте 2022 года женщина, жившая тогда в Бакале, приобрела щенка породы «стаффордширский терьер». В ноябре 2022 года злоумышленница закрыла животное в квартире и переехала в Сатку, бросив пса без еды и питья.

Лишь после обращения соседей в полицию стражи порядка открыли квартиру, где обнаружили труп собаки, которая умерла голодной смертью.

Судом приговорил живодерку к 200 часам обязательных работ.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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