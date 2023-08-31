Южноуралец устроил двойное ДТП на служебном авто, возвращая его после угона

Челябинские полицейские задержали мужчину, угнавшего служебный автомобиль.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, об угоне служебной «Газели» в отдел полиции «Металлургический» сообщил представитель организации-собственника.

По его словам, кто-то неправомерно завладел автомобилем и устроил ДТП еще с двумя машинами, припаркованными на территории предприятия по улице Хлебозаводская.

В ходе розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний житель Сосновского района, работавший в той же организации.

Выяснилось, что молодой человек после работы решил выпить. Когда южноуралец дошел до кондиции, ему в голову пришла идея вернуться на предприятие и покататься на машине.

Однако, доехав на «Газели» до шлагбаума, преграждающего выезд со служебной стоянки, парень кататься передумал и повернул обратно, намереваясь поставить машину на место. Уже возвращаясь, он по пути задел два стоявших тут же автомобиля. Только после этого бросил «ГАЗель» недалеко от места ДТП и скрылся.

В отношении южноуральца возбуждено уголовное дело. С молодого человека взято обязательство о явке.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»