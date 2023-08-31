Южноуралец устроил двойное ДТП на служебном авто, возвращая его после угона

Челябинские полицейские задержали мужчину, угнавшего служебный автомобиль.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, об угоне служебной «Газели» в отдел полиции «Металлургический» сообщил представитель организации-собственника.
По его словам, кто-то неправомерно завладел автомобилем и устроил ДТП еще с двумя машинами, припаркованными на территории предприятия по улице Хлебозаводская.
В ходе розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний житель Сосновского района, работавший в той же организации.
Выяснилось, что молодой человек после работы решил выпить. Когда южноуралец дошел до кондиции, ему в голову пришла идея вернуться на предприятие и покататься на машине.
Однако, доехав на «Газели» до шлагбаума, преграждающего выезд со служебной стоянки, парень кататься передумал и повернул обратно, намереваясь поставить машину на место. Уже возвращаясь, он по пути задел два стоявших тут же автомобиля. Только после этого бросил «ГАЗель» недалеко от места ДТП и скрылся.
В отношении южноуральца возбуждено уголовное дело. С молодого человека взято обязательство о явке.
Челябинск, Виктор Елисеев
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