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Четверг, 31 августа 2023, 10:58 мск

Новости Челябинск

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Южноуралец устроил двойное ДТП на служебном авто, возвращая его после угона

Челябинские полицейские задержали мужчину, угнавшего служебный автомобиль.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, об угоне служебной «Газели» в отдел полиции «Металлургический» сообщил представитель организации-собственника.

По его словам, кто-то неправомерно завладел автомобилем и устроил ДТП еще с двумя машинами, припаркованными на территории предприятия по улице Хлебозаводская.

В ходе розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний житель Сосновского района, работавший в той же организации.

Выяснилось, что молодой человек после работы решил выпить. Когда южноуралец дошел до кондиции, ему в голову пришла идея вернуться на предприятие и покататься на машине.

Однако, доехав на «Газели» до шлагбаума, преграждающего выезд со служебной стоянки, парень кататься передумал и повернул обратно, намереваясь поставить машину на место. Уже возвращаясь, он по пути задел два стоявших тут же автомобиля. Только после этого бросил «ГАЗель» недалеко от места ДТП и скрылся.

В отношении южноуральца возбуждено уголовное дело. С молодого человека взято обязательство о явке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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