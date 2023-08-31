В Челябинске на проблемном перекрестке автобус снова врезался в иномарку

На северо-западе Челябинска автобус снес с перекрестка легковушку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 31 августа, на пересечении улицы Чичерина и Комсомольского проспекта в Курчатовском районе областного центра. Момент ДТП попал в объектив камеры уличного наблюдения.

На записи видно, как автомобиль «Дэу Матиз» поворачивает с улицы Чичерина на Комсомольский проспект, когда в него на достаточно большой скорости врезается автобус.

По словам горожан, аварии на этом перекрестке – не редкость. Зачастую в ДТП попадает общественный транспорт.

Так, ровно неделю назад здесь же автобус врезался в «Хонду». Тогда в результате столкновения пострадала 31-летняя пассажирка автобуса. На сей раз обошлось без пострадавших.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»