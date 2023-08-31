В Челябинске разваливается дом после ремонта на 20 миллионов рублей

В Челябинске «смыло» ремонт за 20 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, жители аварийного дома по улице Мира в Металлургическом районе Челябинска рискуют остаться без крыши над головой.

«Напомним, в декабре 2022 года, в период сильнейших морозов, челябинские власти решили разобрать торец общежития, признанного аварийным. Разрушающуюся стену разобрали и собрали новую. Косметический ремонт провели только с одной стороны дома», – рассказывают общественники.

Следующим этапом должно было стать расселение и снос здания. Но чиновники решили спасти дом. На ремонт выделили 20 миллионов рублей.

Стену ремонтировали во время сильного мороза, а сейчас в Челябинске сильные осадки, и деньги буквально «смыло», утверждают активисты. Внутри дома все намокло, а на полу остались лужи. Самое опасное – теперь в воде вся проводка, часть дома обесточена, беспокоятся челябинцы.

«Жителям вновь пообещали, что их расселят, но уже в 2036 году. Правда, потом решили, что ситуация чрезвычайная, а значит срок можно сократить и до 2030. Получается, следующие 7 лет жители рискуют жить в критических условиях – стены могут обвалиться в любой момент», – рассказали активисты.

Общественники обратились в Следственный комитет России и прокуратуру региона с просьбой дать правовую оценку действиям администрации города Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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