Южноуральца дважды за месяц обманули мошенники

За месяц мошенники дважды обманули жителя Коркино на общую сумму более 2 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полицейские Коркинского района зафиксировали второй случай мошенничества на крупную сумму в отношении одного и того же мужчины.

В первый раз 59-летний южноуралец перевел злоумышленникам более 1,1 миллиона рублей в начале августа. По этому факту возбудили уголовное дело. А через три недели он снова пришел в полицию.

Коркинец рассказал, что ему опять позвонили неизвестные и сообщили о возможности вернуть ранее потерянные деньги. Для этого мужчине предложили перевести еще 900 тысяч рублей. При этом мошенники долго уговаривали южноуральца и настаивали, что этот перевод крайне необходим для возврата денег.

Мужчина долго сомневался и не поддавался на уговоры, но в итоге оформил кредит и перевел названную сумму на номер, который ему указали. Но никакого возврата денег так и не произошло. Таким образом он лишился более двух миллионов рублей.

По данному факту сотрудники полиции проводят процессуальную проверку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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