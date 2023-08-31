В Челябинской области начался отопительный сезон

Власти одного из муниципалитетов Южного Урала объявили о старте отопительного сезона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Усть-Катава, в школьных и дошкольных учреждениях города начинается отопительный сезон

«В связи с низкой температурой наружного воздуха в утреннее, вечернее и ночное время, главой округа Сергеем Семковым подписано постановление администрации о начале отопительного сезона в школьных и дошкольных образовательных учреждениях округа», – уточнили представители городской администрации.

Подключать к отоплению школы и детские сады начали вчера, 30 августа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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