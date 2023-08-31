В Челябинской области запустят электронную очередь пропуска через госграницу

Бугристое станет одним из трех пунктов пропуска через границу России, где начнет работать электронная очередь для грузовиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФГКУ Росгранстрой, с 1 сентября в трех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации заработает система бесплатного электронного резервирования даты и времени подъезда к ним для грузовых транспортных средств.

Первыми пунктами припуска в стране, в которых внедрена электронная очередь для грузовиков, стали: Забайкальск на границе с Китаем, Бугристое на границе с Казахстаном и Чернышевское на границе с Литвой.

«В качестве пилотных определены наиболее загруженные пункты пропуска, в которых применение системы резервирования будет наиболее актуально. В тестовом режиме система электронной очереди начала работу 30 августа. Начиная с 1 сентября можно будет полноценно использовать данный цифровой сервис», – рассказали в Росгранстрое.

Электронная очередь позволит обеспечить порядок и контроль при формировании очередности проезда грузовиков к пунктам пропуска, распределять нагрузку на МАПП, сделать время прохождения границы прогнозируемым, сократить время ожидания (не нужно будет стоять в очереди по несколько часов) и снизить издержки перевозчиков, считают представители ведомства.

Решение подразумевает использование двух сценариев: со специальной площадкой-накопителем для МАПП Бугристое и МАПП Чернышевское и без нее – для МАПП Забайкальск. Во втором варианте регулирование очередности проезда осуществляется непосредственно на выделенных участках автомобильных дорог.

Для бронирования даты и времени пересечения границы в одном из трех указанных пунктов пропуска грузоперевозчику необходимо будет зайти в специальный раздел на сайте ФГКУ Росгранстрой, выбрать пункт пропуска, зарегистрироваться в личном кабинете (создать логин и пароль), внести необходимые данные и выбрать дату и время пересечения границы.

Для удобства пользователей в разделе размещены подробные инструкции.

Получить доступ к услуге можно будет также через терминалы самообслуживания, которые будут установлены в специально отведенных местах на площадке-накопителе или на подъездном участке дороги.

С 1 марта 2024 года граждане России смогут бронировать дату и время пересечения государственной границы на портале Госуслуг, иностранцы – в государственной информационной системе электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).

Челябинск, Виктор Елисеев

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