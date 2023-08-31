Почти каждый второй автовладелец на Урале согласен на ремонт машины запчастями с «пробегом»

42% уральских автолюбителей готовы ремонтировать свой автомобиль с использованием б/у запчастей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе банка «Открытие» в УрФО, треть автовладельцев Уральского федерального округа, ремонтировавших машину в этом году, столкнулись с дефицитом запчастей. Таковы результаты опроса, проведенного «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и СК «Росгосстрах».

При этом 80% отметили рост цен на запчасти с начала года. На этом фоне 53% положительно относятся к созданию индустрии восстановленных деталей для ремонта транспорта. А 42% готовы в ближайшем будущем ремонтировать личный автомобиль с использованием бывших в употреблении запчастей.

Треть ремонтировавших в этом году автомобиль жителей УрФО столкнулись с дефицитом запчастей (33%). Отвечая на открытый вопрос, как дефицит запчастей сказывается на автомобильном рынке (можно было давать более одного варианта ответа), 62% отметили в качестве основного следствия повышение цены комплектующих и расходов на обслуживание автомобиля, 35% – увеличение времени ремонта, 33% – рост числа контрафактных деталей, 23% – ухудшение качества запчастей.

Каждый десятый участник опроса (11%) считает, что рост цен на запчасти с начала 2023 года превысил 50%. Причем мужчины давали такой ответ почти вдвое чаще, чем женщины: 15% против 8%. Четверть опрошенных (24%) оценили, что цены выросли на 30-40%, треть (32%) – на 10-20%. Незначительный рост, менее чем на 10%, отметили 13% опрошенных. И 20% не заметили роста цен в этом году.

62% уральцев, ремонтировавших автомобиль за последний год, ожидали ремонта меньше недели, 14% – неделю, 16% – пару недель. 5% пришлось ждать ремонта месяц, а 3% – пару месяцев.

Из тех, у кого при ремонте возникли проблемы с запчастями, 22% дождались оригинальных запчастей от автопроизводителя, и чаще других так поступали автомобилисты возрасте 18-25 лет. Четверть респондентов (27%) согласились заменить сломанные запчасти на неоригинальные, при этом в возрастной категории 41-55 лет это сделали 33%. Использовать при ремонте б/у запчасти решились только 6% автовладельцев.

При этом на фоне текущей ситуации с нехваткой запчастей 53% опрошенных автовладельцев Урала положительно относятся к созданию индустрии восстановления деталей и ремонта б/у запчастями по ОСАГО: 22% – потому что сократятся сроки ожидания и ремонта в текущих условиях, 31% – при условии, что введут градацию стоимости ремонта при использовании новых и б/у запчастей. Женщины поддерживают создание такой индустрии в большей степени по сравнению с мужчинами: 59% против 49%.

Отрицательное отношение к идее ремонтировать автомобили из восстановленных деталей высказали 37% опрошенных: по мнению 24%, ремонт б/у запчастями небезопасен, 13% считают, что восстановленные детали менее долговечны. В негативном отношении к индустрии восстановления запчастей налицо поколенческий разрыв: против него 43% автомобилистов старше 56 лет и лишь 18% в возрасте 18-25 лет.

42% опрошенных при этом уже готовы в будущем ремонтировать личный автомобиль с использованием б/у запчастей: 8% точно готовы, 34% скорее готовы. При этом 49% не хотят использовать старые запчасти при ремонте своей машины: 38% скорее не готовы, 11% совершенно не готовы. 10% затруднились ответить на этот вопрос.

Опрос проведен в августе 2023 года среди 2000 мужчин и женщин в возрасте 18-65 лет, владеющих автомобилем или планирующих приобрести авто, по репрезентативной выборке во всех макрорегионах России.

Челябинск, Виктор Елисеев

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