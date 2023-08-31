Четыре десятка южноуральцев погибли на воде за время купального сезона

В Челябинской области объявили о завершении купального сезона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, с 31 августа купальный сезон на Южном Урале будет считаться официально закрытым.

Заканчивают свою работу официальные пляжи и оборудованные места для купания. Сотрудники МЧС подводят итоги прошедшего уральского лета.

«В этом сезоне в общей сложности в нашем регионе действовало 195 пляжей. Только в Челябинске функционировало 17, из них 9 муниципальных: 3 на озере Смолино, 3 на Первом озере и 3 на Шершневском водохранилище», – напомнили в экстренном ведомстве.

За лето на водных объектах произошло 44 происшествия, в результате которых погибло 39 человек, в том числе 4 ребенка.

Сотрудники чрезвычайного ведомства продолжают призывать южноуральцев и гостей региона к соблюдению правил безопасности. «К сожалению, с наступлением календарной осени риски происшествий на воде не снижаются: продолжается сезон рыбалки, а впереди – опасности тонкого осеннего льда…" – напоминают в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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