В Челябинске на регулярный маршрут вышли красные троллейбусы

В Челябинске на регулярный маршрут вышли первые новые троллейбусы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 10 машин, выпущенных на «Челябинском заводе городского электротранспорта» будут курсировать по маршруту №19 «Парк имени Гагарина – поселок Первоозерный».

Отметим, что для общественного транспорта Челябинска выбран в качестве «фирменного» зеленый цвет и разработан специальный паттерн. Однако новые троллейбусы выкрашены в яркий красный. По словам производителя, это символизирует лидерство и уверенность в себе.

«С 1 по 10 сентября проезд в новом троллейбусе бесплатный», – уточнили в мэрии.

Напомним, концессионное соглашение между правительством Челябинской области и компанией «Синара – Городские Транспортные Решения» было подписано в октябре 2021 года.

Все в рамках концессии предполагается модернизировать существующую контактную сеть, обновить подвижной состав троллейбусов (купить 168 новых, из них 98 – с системой увеличенного автономного хода), построить новые линии контактной сети (протяженностью 4,5 км), модернизировать два депо, реконструировать энергохозяйство.

В октябре 2022 начался первый этап, включающий модернизацию контактной сети и тяговых подстанций на наиболее востребованных городских маршрутах №12 и №19.

Накануне стало известно, что госэкспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию второго этапа модернизации контактной сети, включающий обновление инфраструктуры маршрутов троллейбусов №№5, 7, 10, 14, 16, 17, 21, 25, 26.

Предполагается обновить порядка 90 км контактной сети: заменить аварийные опоры, систему подвесов и контактные провода, смонтировать новые спецчасти, в том числе ловушки по ходу маршрутов, предусматривающих работу троллейбусов в режиме автономного хода. Кроме того, компания обязуется благоустроить территории возле модернизируемых объектов.

Второй этап стартует в сентябре и должен завершиться весной 2024 года.

Всего соглашение рассчитано на 15 лет, программа оценивается более чем в 11 млрд рублей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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